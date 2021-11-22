На Гаїті бандити звільнили двох із 17 викрадених понад місяць тому місіонерів зі США і Канади

На Гаїті бандити звільнили двох із 17 викрадених понад місяць тому місіонерів зі США і Канади

Раніше лідер банди погрожував вбити викрадених місіонерів, якщо не отримає $17 млн викупу.

На Гаїті в неділю, 21 листопада, звільнили двох із 17 членів місіонерської групи, викрадених бандою "400 Mawozo" понад місяць тому.

Про це із посиланням на християнську організацію Christian Aid Ministries з Огайо повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що звільнені перебувають у "доброму гуморі та під опікою". Водночас інформація щодо їхніх імен і причин відповідного кроку з боку зловмисників не розголошується.

Факт звільнення двох заручників також підтвердив представник Національної поліції Гаїті Гері Дерозьє.

Як повідомлялося, християнських місіонерів зі США і Канади, а також членів їхніх сімей і місцевого водія викрали з автобуса 16 жовтня в столиці Гаїті Порт-о-Пренс. Серед полонених були, зокрема, 8-місячне немовля, двоє дітей 3 і 6 років, а також двоє підлітків.

За словами міністра юстиції і внутрішніх справ Гаїті Ліста Квітеля, викрадачі зажадали по мільйону доларів за кожного заручника, тобто 17 мільйонів доларів викупу. Лідер банди "400 Mawozo" погрожував вбити полонених.

Також читайте На Гаїті жертвами землетрусу стали 2189 людей, а кількість постраждалих перевалила за 12 тисяч

Тим часом на Гаїті триває сплеск насильства і викрадень людей. Уряд США нещодавно закликав своїх громадян залишити країну, а Канада оголосила, що виводить зі свого посольства весь персонал, окрім необхідного.

Через діяльність банд в країні бракує палива, що змушує лікарні відмовляти пацієнтам та паралізує громадський транспорт. Деякі школи закрилися, а підприємства скоротили години роботи.

Гаїті також намагається оговтатися від вбивства президента Жовенеля Моїза в липні цього року та землетрусу силою 7,2 бала, внаслідок якого у серпні загинуло понад 2,2 тис. людей.

Читайте також: