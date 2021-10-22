На Гаїті лідер банди погрожує вбити викрадених місіонерів, якщо не отримає $17 млн викупу

На Гаїті лідер банди погрожує вбити викрадених місіонерів, якщо не отримає $17 млн викупу

Серед полонених також 8-місячне немовля і двоє дітей 3 і 6 років.

На Гаїті лідер банди "400 Mawozo", яка викрала 17 людей, зокрема місіонерів зі США і Канади, а також членів їхніх сімей, погрожує вбити полонених, якщо не отримає викуп.

Про це із посиланням на оприлюднений зловмисниками у четвер, 21 жовтня, відеозапис повідомляє CNN.

Зазначається, що бандит Вілсон Джозеф на прізвисько "Lanmò Sanjou" (День смерті) озвучив відповідну погрозу під час похорону кількох членів своєї банди, яких, за його словами, вбили поліцейські.

"Ми не будемо коментувати відео, доки ті, хто безпосередньо бере участь у звільненні заручників, не визначать, що коментарі не загрожуватимуть безпеці та добробуту наших співробітників і членів сімей", - заявили у Міністерстві християнської допомоги країни.

Як повідомлялося, християнських місіонерів зі США і Канади, а також членів їхніх сімей викрали з автобуса в суботу, 16 жовтня, в столиці Гаїті Порт-о-Пренс. Серед полонених, зокрема, 8-місячне немовля, двоє дітей 3 і 6 років, а також двоє підлітків.

За словами міністра юстиції і внутрішніх справ Гаїті Ліста Квітеля, викрадачі зажадали по мільйону доларів за кожного заручника, тобто 17 мільйонів доларів викупу.

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У переговорах з викрадачами беруть участь як гаїтянської правоохоронці, так і ФБР, а місцева влада невпинно працює над пошуком мирного рішення. Водночас у четвер тимчасовий керівник Національної поліції країни Леон Чарльз раптово подав у відставку.

У виданні зауважують, що інцидент привернув увагу всього світу до бандитського насильства та незахищеності в бідній країні Карибського басейну.

"Викрадення людей з метою отримання викупу на Гаїті широко поширені і часто невибіркові, спрямовані на багатих і бідних, молодих і старих", - йдеться у матеріалі. Загалом у державі були викрадені щонайменше 782 людини, зокрема понад 50 іноземців.

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За даними ЮНІСЕФ, цьогоріч було викрадено щонайменше 30 дітей. Експерти наголошують, що такий досвід неминуче спричиняє травму. "Для дітей на Гаїті більше ніде не безпечно", – каже регіональна директорка організації Джин Гоф.

У Центрі аналізу та досліджень з прав людини (CARDH) вказують, що зростання злочинності на Гаїті відбувається на тлі політичної нестабільності в країні. Зокрема, кількість викрадень зросла після вбивства президента Жовенеля Моїза в липні цього року.

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