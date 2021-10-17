На Гаїті викрали 17 християнських місіонерів з США разом з їхніми дітьми

На Гаїті викрали 17 християнських місіонерів з США разом з їхніми дітьми

Такий злочин шокував своєю нахабністю чиновників країни.

У суботу, 16 жовтня, в столиці Гаїті, місті Порт-о-Пренс, банда викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їх сімей, зокрема дітей. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників служби безпеки країни.

Деталі викрадення залишаються ще до кінця не з'ясованими, але місцеві чиновники заявили, що місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту, щоб висадити деяких членів групи, і продовжити маршрут до іншого пункту призначення.

Зазначається, що Гаїті впродовж багатьох років перебуває у стані політичних потрясінь, і викрадення багатих і бідних є не рідким явищем. Але навіть у країні, що звикла до масового беззаконня, викрадення такої великої групи американців шокувало чиновників своєю нахабністю.

Насильство зростає по всій столиці Гаїті. За деякими оцінками, зараз банди контролюють приблизно половину міста Порт-о-Пренс.

Нагадаємо, у травні в Камбоджі знайшли мертвим 35-річного місіонера з України.

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