На газопроводі у Пермському краї РФ пролунав вибух і спалахнув вантажний потяг: відео

Пожежа локалізована на 250 квадратах, з газопроводу б'є смолоскип.

Вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі в селищі Куєда Пермського краю Росії.

Про це повідомив Telegram-канал Mash та оприлюднив відео.

"Горять три цистерни у складі. Полум'я вже перекинулося на два житлові будинки. З опіками госпіталізували одну жінку та підлітка, який надихався димом", - йдеться у повідомленні під відео.

Також повідомляється, що шестеро людей, серед яких дві дитини, постраждали від вибуху на газопроводі у Пермському краї. Один житловий будинок згорів майже повністю – у нього обвалився дах. Пожежа локалізована на 250 квадратах, з газопроводу б'є смолоскип.

Вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі у Пермському краї РФ

Нагадаємо, у російському Іжевську стався потужний "приліт" на військовому заводі.

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