На газопроводі в Ленінградській області – спроба диверсії: росіяни показали затриманого (відео)

Затриманий розповів, що діяв начебто "за вказівкою СБУ".
В Росії заявили про спробу диверсії на трубопровідному вузлі газорозподільної станції у Ленінградській області та затримання виконавця – начебто українця, який діяв "за вказівкою СБУ".
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на ФСБ Росії.
У заявах вказано, що працівники ФСБ у Ленінградській області запобігли начебто українській диверсії на трубопровідному вузлі газорозподільної станції.
Затримано виконавця – іноземного громадянина, нібито українця за національністю. В нього вилучено п'ять бомб.
Затриманий розповів, що діяв начебто "за вказівкою СБУ", а вибуховий пристрій мав взяти у схованці.
"Завдання було – пошкодити трубопровід методом підриву труби. Мені вказали через месенджер Telegram координати і місце, де я міг взяти закладки, ось ці підривні пристрої", – розповів чоловік на ролику, який виклали пропагандисти.
Порушено справу за статтями про диверсію та незаконний обіг вибухівки.
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Нагадаємо, 8 лютого у Пермському краї РФ стався вибух на газопроводі, внаслідок чого загорівся вантажний потяг.
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