На гірськолижному курорті сталася аварія на підйомнику: багато травмованих

На гірськолижному курорті Астун у Піренеях на крісельному підйомнику сталася аварія. Внаслідок інциденту травмовано близько 30 осіб, з яких стан 17 оцінюється як тяжкий або дуже тяжкий.

Про це пише Еuronews.

За припущеннями іспанських ЗМІ, зламалася одна з пряжок на кінці підйомника, через що крісла почали сильно розгойдуватися вгору і вниз, а деякі з них ударялися об землю.

Зазначено, що дев’ятеро постраждалих знаходяться в дуже тяжкому стані, вісім — у тяжкому.

Для надання екстреної допомоги були залучені чотири вертольоти з Сарагоси, Теруеля, Громадської гвардії та Наварри. Одна жінка, яка вважається найтяжчим пацієнтом, була доставлена вертольотом до лікарні Мігеля Сервета в Сарагосі.

Служба швидкої допомоги 061 мобілізувала значні медичні ресурси, зокрема 24 базових відділення життєзабезпечення, п’ять мобільних відділень інтенсивної терапії, три відділення розширеного життєзабезпечення з медперсоналом і 14 звичайних машин швидкої допомоги. Крім того, на місці події був створений польовий медичний центр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як захиститися під час відпочинку на гірськолижному курорті.

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