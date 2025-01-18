На гірськолижному курорті сталася аварія на підйомнику: багато травмованих

Більшість постраждалих були евакуйовані вертольотами в медичні установи.
На гірськолижному курорті Астун у Піренеях на крісельному підйомнику сталася аварія. Внаслідок інциденту травмовано близько 30 осіб, з яких стан 17 оцінюється як тяжкий або дуже тяжкий.
Про це пише Еuronews.
За припущеннями іспанських ЗМІ, зламалася одна з пряжок на кінці підйомника, через що крісла почали сильно розгойдуватися вгору і вниз, а деякі з них ударялися об землю.
Зазначено, що дев’ятеро постраждалих знаходяться в дуже тяжкому стані, вісім — у тяжкому.
Для надання екстреної допомоги були залучені чотири вертольоти з Сарагоси, Теруеля, Громадської гвардії та Наварри. Одна жінка, яка вважається найтяжчим пацієнтом, була доставлена вертольотом до лікарні Мігеля Сервета в Сарагосі.
Служба швидкої допомоги 061 мобілізувала значні медичні ресурси, зокрема 24 базових відділення життєзабезпечення, п’ять мобільних відділень інтенсивної терапії, три відділення розширеного життєзабезпечення з медперсоналом і 14 звичайних машин швидкої допомоги. Крім того, на місці події був створений польовий медичний центр.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як захиститися під час відпочинку на гірськолижному курорті.
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