На Гонконг налетів потужний тайфун: закрили урядові будівлі

Тайфун може призвести до повеней.

У Гонконгу закрили школи та урядові будівлі через потужний тайфун.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 жовтня.

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Тайфун вже став причиною 11 смертей на Філіппінах. Нині з поривами вітру до сотні кілометрів за годину і потужними зливами він обрушився на Гонконг. Синоптики очікують, що тайфун призведе до повеней. Утім, вже надвечір, обіцяють, стихія вщухне.

Новини світу: у Гонконгу закрили школи та урядові будівлі через потужний тайфун

Як повідомлялося, у Китаї через негоду два мільйони людей опинилися у зоні стихійного лиха. Від масштабної повені постраждала північна провінція Шаньсі: 17 тисяч будівель обвалилися у десятках містечок та селищ. евакуювати довелося 120 тисяч людей. Рятувальникам заважають потужні зливи та шторми.

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