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На Херсонщині колаборанти "віджимають" у землю у фермерів, які не захотіли співпрацювати з "владою"

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На Херсонщині колаборанти "віджимають" у землю у фермерів, які не захотіли співпрацювати з "владою"

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

На Херсонщині окупанти та місцеві зрадники продовжують знущатися з місцевих мешканців.

Дехто з колаборантів продовжують активно нарощувати свій "земельний банк". Вони віджимають у землю та матеріальні цінності у фермерів, які відмовилися співпрацювати з окупаційною російською владою. 

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, так зван ділки розставляють свою охорону на рейдерськи захоплених підприємствах. В окремих випадках працює формат "сімейного підряду". 

"Наївно вважати, що СБУ не має цієї інформації, і що кожен учасник цих процесів не понесе заслуженого покарання. Усі прізвища згодом будуть названі", - наголошує чиновник. 

Як повідомлялося, окупанти посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини – зокрема, вони шукають коригувальників вогню та членів ДРГ через контрнаступальні дії ЗСУ на півдні. 

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