На гірськолижному курорті прогримів вибух у барі: є загиблі
Точна причина наразі невідома, проте місцеві медіа припускають що спровокували вибух новорічні феєрверки.
У Швейцарії стався вибух у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Кілька людей загинули, ще низка осіб отримали поранення.Точна кількість жертв наразі невідома.
Про це повідомляє BBC.
Вибух стався о 01:30 за місцевим часом в барі Constellation. Поліція повідомила, що у приміщенні перебувала сотня осіб.
Пожежа могла бути спричинена феєрверками під час концерту, але поліція заявляє, що причина наразі невідома.
Кран-Монтана — елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале.
Нагадаємо, у Талліні на першому поверсі торгового центру Ülemiste прогримів вибух, є постраждалий. Поліція підтверджує, що ситуація не пов’язана з тероризмом і наразі розглядається як поодинокий інцидент.