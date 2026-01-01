На гірськолижному курорті прогримів вибух у барі: є загиблі

На швейцарському гірськолижному курорті пролунав вибух / © Associated Press

У Швейцарії стався вибух у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Кілька людей загинули, ще низка осіб отримали поранення.Точна кількість жертв наразі невідома.

Про це повідомляє BBC.

Вибух стався о 01:30 за місцевим часом в барі Constellation. Поліція повідомила, що у приміщенні перебувала сотня осіб.

Пожежа могла бути спричинена феєрверками під час концерту, але поліція заявляє, що причина наразі невідома.

Кран-Монтана — елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале.

