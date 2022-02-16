На хвилях від криголама "Ноосфера" гойдалися десятки дельфінів: науковці зафільмували рідкісне явище (відео)

Наразі команда "Ноосфери" просто милувалася дельфінами, а ось на шляху з Чилі до Антарктиди вчені вже робитимуть облік та фотоідентифікацію китоподібних за їхніми хвостами.

Дорогою до порту Лас-Пальмас, що на Канарських островах, команда науково-дослідного криголама "Ноосфера" побачила досить рідкісне явище: десятки дельфінів припливли погойдатися на хвилях, які створювало судно, що рухалося вперед.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Зазначається, що за попередніми оцінками, це були продельфіни великолобі (Stenella frontalis). Цей вид зустрічається тільки в Атлантичному океані, від Південної Бразилії до США (Нова Англія) на заході, і до узбережжя Африки на сході. Зазвичай він мешкає на континентальному шельфі, у межах 250-350 км від узбережжя.

"Наразі команда "Ноосфери" просто милувалася дельфінами, а ось на шляху з Чилі до Антарктиди вчені вже робитимуть облік та фотоідентифікацію китоподібних за їхніми хвостами. Це одне з унікальних досліджень українських науковців", - зазначили у НАНЦ.

Нагадаємо:

Криголам "Ноосфера", що наприкінці січня вирушив з Одеси до Південного континенту, зробив першу зупинку на маршруті. Корабель зайшов до порту міста Лас-Пальмас на Канарах для дозаправки та поповнення запасів. Після цього він перетне Атлантику, підбере у Чилі нашу експедицію, та візьме курс на станцію Академік Вернадський.

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