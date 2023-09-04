На Індію обрушився жахливий циклон: зафіксували 61 тисячу ударів блискавок, є багато загиблих

В Індії під час шторму відбулося понад 61 тисячу ударів блискавки за дві години. Внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей, ще 14 отримали поранення.

Про це пише Independent.

Як стало відомо, негода сталася у східному індійському штаті Одіша. Там за дві години відбулося понад 61 тисяча ударів блискавки. Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Одіша зафіксувало щонайменше 36 597 блискавок типу "хмара-хмара", водночас ударів із хмари в землю - 25 753.

Внаслідок негоди загинули щонайменше 12 людей, ще 14 отримали поранення. Кожна родина, яка постраждала, отримає від уряду штату компенсацію в розмірі 4,8 тисяч доларів.

Сама ж негода сталася через активний циклон над Бенгальською затокою.

Дослідники зазначають, що до кінця століття зросте кількість смертоносних ударів блискавок. Це пов’язано зі збільшенням площі поверхні моря. Впливає також і глобальне потепління - з кожним підвищенням температури на 1 градус частота ударів блискавок збільшується на 12 відсотків.

Нагадаємо, що лікар, який побачив 5000 навколосмертних випадків, заявив про існування потойбіччя.