На італійському острові Іскія стався масштабний зсув ґрунту: зруйновано будинки, люди зникли безвісти

У суботу, 26 листопада, на італійському острові Іскія стався масштабний зсув ґрунту через сильні опади. Протягом шести годин випало 126 міліметрів опадів - найбільша кількість за останні 20 років.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається: щонайменше 12 людей вважаються зниклими безвісти. Тіло однієї загиблої рятувальники витягнули з багнюки. "Ситуація дуже складна і дуже серйозна, тому що, ймовірно, деякі з цих людей знаходяться під брудом", - сказав міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедосі.

Фото: Associated Press

Зсув також завдав збиків місцевій інфраструктурі. Зокрема, зруйновано близько десяти будівель, а припарковані автомобілі опинилися в морі. Близько 100 людей залишилися без електрики та води.

Очільник Неаполя Клаудіо Паломба закликав людей залишатися вдома. Адже вулиці стали непрохідними. Пожежники та берегова охорона проводили пошуково-рятувальні роботи. Втім, сильний вітер заважав вертольотам і човнам дістатися до острова.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, зливи затопили Джидду, друге за величиною місто в королівстві Саудівська Аравія, розташоване на узбережжі Червоного моря. Рух транспорту на вулицях неможливий, бурхливі потоки зносять автомобілі. Туристи намагаються покинути місто, але частину рейсів у міжнародному аеропорту також скасовано.

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