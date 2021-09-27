На Камчатці приватний вертоліт загруз у болоті і перекинувся: відео

На Камчатці приватний вертоліт загруз у болоті і перекинувся: відео

Пілот, який милувався вулканами, обрав невдале місце для приземлення.

У понеділок, 27 вересня, у Камчатському краї Росії здійснив невдалу посадку приватний вертоліт "Sud-Aviation Gazelle", пілот якого здійснював обліт навколо тутешніх вулканів.

Про аварію повідомили в регіональному управлінні МНС РФ.

Рятувальники уточнили, що вертоліт здійснив жорстку посадку в районі 23 кілометра траси Єлізово - Паратунка, обійшлося без жертв і постраждалих.

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Причиною інциденту стало те, приземлення відбувалося у болотистій місцевості, одна з лиж-шасі почала грузнути в болоті, а коли пілот спробував виправити ситуацію, то літальний апарат перекинувся.

У Telegram-каналі Amur Mash опублікували відео з місця пригоди, додавши, що пілот милувався тутешніми вулканами, а потім невдало вибрав місце для посадки.

Нагадаємо, раніше на Камчатці виявили рештки усіх п'яти членів екіпажу військового гелікоптера Ка-27 ФСБ, який вилетів на навчальний політ і здійснив жорстку посадку на Камчатці 23 вересня

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