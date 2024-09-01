На Камчатці знайдено уламки російського гелікоптера Мі-8: що відомо про пасажирів

Вертоліт розбився, зіткнувшись із горою, і уламки були виявлені з повітря на висоті близько 900 метрів.

На Камчатці знайшли уламки російського гелікоптера Мі-8, який зник з радарів 31 серпня. На борту перебувало 22 особи, і всі вони загинули.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на оперативні служби.

Росіяни повідомляють, вертоліт розбився, врізавшись у сопку, і його уламки були знайдені з повітря на висоті близько 900 метрів. Це приблизно в тому місці, звідки екіпаж востаннє виходив на зв’язок. На борту Мі-8 було 22 особи, зокрема три члени екіпажу і 19 пасажирів. Серед загиблих, ймовірно, був фінансовий директор Російського футбольного союзу Арсеній Замятін разом із дружиною.

Нагадаємо, 31 серпня у Росії зник вертоліт Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець.

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