На каналах Амстердама взимку з'являться безпілотні човни

Вони будуть сміттєвозами.

На каналах Амстердама невдовзі з'являться безпілотні човни.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 28 жовтня.

Їх там розробляли чотири роки і в січні вже готуються випробувати в реальному житті. Поки що човнів лише два. І обоє почнуть з негламурної, але важливої роботи – будуть сміттєвозами. Адже контейнери з відходами на вулицях наповнюються швидко і не завжди їх встигають вчасно привести до ладу.

Зазначається, що якщо безпілотні човни впораються, їх спробують використовувати і в інших напрямках – спочатку возити вантажі, а потім уже й людей.

Новини світу: на каналах Амстердама у січні з`являться безпілотні човни

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