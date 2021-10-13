На Канарах через потоки лави евакуюють близько 800 осіб: людей закликають взяти важливі речі і домашніх улюбленців

На Канарах через потоки лави евакуюють близько 800 осіб: людей закликають взяти важливі речі і домашніх улюбленців

Нинішнє виверження вулкана може тривати три місяці.

На острові Пальма, що входить до складу Канарських островів, розпочалася евакуація ще до 800 осіб через безперервні потоки лави з вулкана.

Про це інформує газета El Pais.

Зараз загальна кількість людей, які були змушені покинути свої будинки з моменту початку виверження вулкана, досягла 6,8 тис.

Екстрені служби закликали місцевих жителів взяти з собою найважливіші речі і домашніх улюбленців.

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Раніше в Інституті вулканології Канарських островів вважають, що нинішнє виверження може тривати три місяці. Поки не було зафіксовано жертв або серйозних поранень, однак лава завдала відчутних втрат приватної власності, громадській інфраструктурі та сільгоспугіддям.

Попередній раз на острові в 1971 році вивергався вулкан Тенегія.

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанському острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю.

Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. При контакті лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.

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