На Канарах лава з вулкана дісталася до океану: випаровування можуть бути смертельно небезпечні

Через це можуть загинути люди.
Потік лави з вулкана на іспанському острові Пальма, що на Канарах, дістався до Атлантичного океану.
Про це інформує газета El Pais.
Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma.— Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021
Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura. # VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G
За даними ЗМІ, при контакті лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.
Активність вулкана і рух лави відбувається непередбачувано, то прискорюючись, то сповільняться.
Caída de colada de lava del volcán de #LaPalma desde el acantilado al oeste de Todoque. Formación de cono de depósitos volcánicos y nubes de vapor de agua y desgasificación en campaña de @IEOoceanografia @gemar_ieo @sgeologica @ IGME1849 @IGeociencias @VulcanaIEO pic.twitter.com/zV3nDhcAys— Juan-Tomás Vázquez (@JuanTVaz) September 28, 2021
В результаті виверження вулкана на іспанському острові, яке почалося 19 вересня 2021, було знищено близько 600 будинків, понад 6 тисяч осіб були евакуйовані.
Фахівці вважають, що нинішнє виверження може тривати три місяці.
Попередній раз на острові в 1971 році вивергався вулкан Тенегія. Тоді жертвою стала одна людина, що отруїлася токсичними газами.
Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги.
Через виверження місцевий аеропорт напередодні припиняв роботу. Зараз злітну смугу почистили від попелу і аеродром готовий знову приймати рейси. Втім, ряд авіакомпаній поки вважає за краще облітати Канари.
Завдяки швидкій евакуації поки немає повідомлень про жертви або поранених. Але прем'єр Іспанії все одно відклав поїздку на Генасамблею ООН в Нью-Йорку і з'явився на постраждалому острові — відвідати евакуйованих.
Єдині на Ла Пальмі, хто в захваті від вулкана — туристи, хоча деяким і довелося скоротити подорож.