На Канарах місяць вивергається вулкан: знищено майже дві тисячі будинків

Кілька тисяч людей евакуювали.
Вулкан на іспанському острові Ла-Пальма вивергається вже рівно місяці.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 жовтня.
Протягом цього часу він знищив майже дві тисячі будинків, зокрема цементний завод, а також 60 кілометрів доріг. Крім того, спричинив евакуацію семи тисяч людей. Місцевий аеропорт працює з перебоями: його періодично закривають
Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. через вулканічний попіл.
Крім того, час від часу на острові відчуваються підземні поштовхи магнітудою до чотирьох.
Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.
Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.