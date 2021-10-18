На Канарах місяць вивергається вулкан: знищено майже дві тисячі будинків

На Канарах місяць вивергається вулкан: знищено майже дві тисячі будинків

Кілька тисяч людей евакуювали.

Вулкан на іспанському острові Ла-Пальма вивергається вже рівно місяці.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 жовтня.

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Протягом цього часу він знищив майже дві тисячі будинків, зокрема цементний завод, а також 60 кілометрів доріг. Крім того, спричинив евакуацію семи тисяч людей. Місцевий аеропорт працює з перебоями: його періодично закривають

Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. через вулканічний попіл.

Крім того, час від часу на острові відчуваються підземні поштовхи магнітудою до чотирьох.

Новини світу:вулкан у Ла-Пальмі знищив майже дві тисячі будинків

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей з обмеженою рухливістю. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

Потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари. Ці випаровування можуть бути смертельно небезпечні, адже можна отруїться токсичними газами.

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