На Карибах потужна пожежа знищила дві сотні будинків

Горіло дерев'яне житло.
Потужна пожежа вирує на Карибах: вогонь знищив дві сотні будинків на курортному острові Гуанаха в Гондурасі.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 жовтня.
Четверо людей зазнали опіків. Найбільше дісталося прибережним районам, де переважно дерев'яне житло. Чотири сотні мешканців утекли з острова на човнах. Дехто лишився, аби рятувати свої оселі самотужки, адже пожежної служби там немає.
Зрештою вогонь загасили військові, скидаючи воду з літака. Причину займання з'ясовують.
Як повідомлялося, в Омані почалася масштабна повінь через потужний тропічний циклон "Шахін". Загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина. Крім того, одна людина зникла безвісти.