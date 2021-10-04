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На Карибах потужна пожежа знищила дві сотні будинків

На Карибах потужна пожежа знищила дві сотні будинків

Associated Press

Горіло дерев'яне житло.

Потужна пожежа вирує на Карибах: вогонь знищив дві сотні будинків на курортному острові Гуанаха в Гондурасі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 жовтня.

Четверо людей зазнали опіків. Найбільше дісталося прибережним районам, де переважно дерев'яне житло. Чотири сотні мешканців утекли з острова на човнах. Дехто лишився, аби рятувати свої оселі самотужки, адже пожежної служби там немає.

Зрештою вогонь загасили військові, скидаючи воду з літака. Причину займання з'ясовують.

Новини світу: на Карибах пожежа знищила 200 будинків

Новини світу: на Карибах пожежа знищила 200 будинків

Як повідомлялося, в Омані почалася масштабна повінь через потужний тропічний циклон "Шахін". Загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина. Крім того, одна людина зникла безвісти.

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