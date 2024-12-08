На каркасі новорічної ялинки у Тбілісі з’явився український прапор: фото

Верхня частина цієї конструкції "одягнена" в штучні гілки, а на нижній – "прикраси" мітингувальників.

Після спроби міської влади у Тбілісі встановити новорічну ялинку поруч із будинком парламенту, щоб перешкодити мітингувальникам збиратися на площі, ця конструкція перетворилася на новий символ протестів — так само, як “йолка” Януковича на українському Євромайдані. Ніби на підтвердження цієї спадкоємності, протестувальники прикрасили її українським прапором.

Про те, як використовують конструкцію новорічної ялинки на протесті проти відмови уряду проти євроінтеграції у столиці Грузії, повідомляє Sova.

Поруч із прапором України протестувальники вивісили також свій грузинський прапор, а також знамена Євросоюзу та США.

Новорічну ялинку на проспекті Руставелі почали встановлювати у ніч на неділю, коли біля парламенту не стояли учасники акції протесту. Однак завершити ці роботи не вдалося.

Учасники акції протесту знову зібралися і принесли до грузинської “йолки” та почали клеїти на неї фото побитих учасників акцій протесту та журналістів.

Тепер верхня частина цієї конструкції "одягнена" в штучні гілки, а на нижній – "прикраси" мітингувальників.

Мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що новорічну ялинку обов'язково буде приведено у належний вигляд.

Протести у столиці Грузії тривають.

Нагадаємо, грузинська влада намагається залякати громадян так званим "українським сценарієм". Прем'єр-міністр країни від проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе називає те, що відбувається в Тбілісі, "спробою влаштувати "Майдан".

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