На Керченському мосту значно посилили перевірки авто та пасажирів: "Як в аеропорту"

Вантажі, які неможливо перевірити досконало, провозять у супроводі російської державтоінспекції.

Росіяни значно посилили заходи перевірки на Кримському мосту. Речі пасажирів та вантаж авто перевіряють дуже ретельно, "як ваеропорту".

Про це повідомив "депутат" окупаційної Держдуми від Криму Леонід Бабашов у коментарі Daily Storm.

"Всі автомобілі та пасажири на Кримському мосту оглядаються, як в аеропорту. Пасажири з речами виходять із транспортних засобів та проходять через рамки", – розповів він.

Бабашов зазначив, що вантажі, які неможливо перевірити досконало, провозять у супроводі державтоінспекції. Йдеться, зокрема, про паливо, бітум, поліетиленові рулони.

"Їхнє пересування у напрямку до нових територій відбувається по три-чотири колони на день", — зазначив окупант.

За словами Бабашова, огляд легкових автомобілів відбувається у кілька етапів. Особливу увагу приділяють перевірці авто з іноземними номерами. Бабашов каже, що огляди машин проводяться "з урахуванням досвіду такої роботи в аеропортах".

Вибух на Кримському мосту

У суботу, 8 жовтня, близько 6-ї години ранку на Кримському мосту пролунав вибух. Згодом ЗМІ РФ повідомили про п'ятьох загиблих.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

Своєю чергою, у Міноборони України підтвердили, що після вибуху на Кримському мосту російські загарбники на півдні не можуть отримати необхідного забезпечення.

Внаслідок цього окупанти змушені збільшувати матеріально-технічне постачання через Маріуполь.

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