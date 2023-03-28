На Кіпрі посадили за ґрати українку, яка з ножем напала на мітинг росіян

Росіяни зібралися на святкування дня російського прапора. В руках вони тримали триколори і радянські червоні прапори.

На Кіпрі суд відправив на пів року за ґрати 55-річну українку, яка погрожувала росіянам ножем.

Про це пише The Cyprus Times.

Тоді приблизно 20 росіян зібралися на святкування дня російського прапора. В руках вони тримали триколори і радянські червоні прапори. Це обурило українку, адже її брат загинув на фронті.

Kiev expat in Cyprus tries to stab those that showed up on flag day celebration day and showed support to Russia. pic.twitter.com/SQB5zXu0AZ — Ghost (@mdfzeh) August 23, 2022

Що каже українка

Українка Ірина Кривоус у коментарі Cyprus Daily розповідала, що була вдома, коли почула шум за вікном та побачила, що збирається проросійський мітинг. Жінка обурилася та вибігла на вулицю.

"Почула шум за вікном, визирнула і здивувалася. Там розпочинався проросійський мітинг, чи збіговисько, навіть не знаю, як правильно його назвати. Я була обурена і вражена до глибини душі цинізмом цих людей. Я ніби заново пережила загибель брата від рук таких раш**тів, як ті, що зібралися біля мого будинку", — згадувала Ірина.

Жінка заперечила твердження кіпрських ЗМІ, що серед російських мітингувальників ніби то були діти.

"Я хотіла зупинити те, що відбувалося, я хотіла поставити їм питання, як їм не соромно зараз, коли Росія напала на Україну, зараз, коли Росія грабує, гвалтує та вбиває українців, підтримувати цей жах. Як можна підтримувати війну та насильство? Як можна підтримувати цей режим? Усі проросійські мітинги – це глум над невинними жертвами російської агресії, над українцями. Це плювок в обличчя всьому цивілізованому світу, аморально! Це знущання, зрештою!

Більше того, я давно знаю, що деякі з присутніх – це махрові раш**ти, садисти, вони схиляються перед Путіним і радіють смертям громадян України. Звірство. Ну, гаразд би раділи собі тихенько, але публічно! Це як? Я хотіла зупинити це! Закликати їх до совісті", — обурювалася жінка.

Також вона пояснила, чому мала у руках ніж.

"Вдома я весь час займаюсь господарством, працюю на кухні. Ніж у мене в руках постійно, тому не помітила, як вибігла з дому разом з ним. Я була обурена і вражена до глибини душі цинізмом цих людей. Я ніби заново пережила загибель брата від рук таких раш**тів, як ті, що зібралися біля мого будинку. Я вискочила в стані афекту, після втрати близької людини мене можна зрозуміти", — пояснює українка.

Її брат Олег загинув на фронті 26 червня минулого року. Чоловік не дожив місяць до 52 років. Він зазнав поранення голови.

Після інциденту жінку одразу затримали. Її звинуватили в посяганні на здоров'я, зберіганні зброї та порушенні громадського порядку та відпустили під особисту поруку у розмірі двох тисяч євро. Українка не визнала себе винною за звинуваченнями.

Окружний суд Ларнаки засудив 55-річну жінку до тюремного ув'язнення на пів року.

Раніше повідомлялося, що Кіпр "торгується" зі США щодо постачання Україні зброї радянського зразка. Влада країни заявила, що готова передати Україні радянські танки, але має умову.

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