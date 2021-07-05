На Кіпрі вирує наймасштабніша за кілька десятиліть лісова пожежа: загинули люди (шокувальні фото)

На Кіпрі вирує наймасштабніша за кілька десятиліть лісова пожежа: загинули люди (шокувальні фото)

За підозрою у спричиненні пожежі заарештували та утримують під вартою 67-річного фермера.

Пожежа почалася біля села Аракапас 3 липня і швидко поширилася через сильний вітер та надзвичайну спеку, яка охопила середземноморську острівну державу. Щонайменше вісім гірських сіл у передгір’ї гірського масиву Троодос довелося евакуювати.

Про це у понеділок, 5 липня, пише "Радіо Свобода".

Вогонь охопив південний Кіпр протягом вихідних, призвівши до загибелі щонайменше чотирьох людей та знищивши десятки будинків, сади та соснові ліси, перш ніж 4 липня пожежні змогли його приборкати.

Зазначається, що за підозрою у спричиненні пожежі заарештували та утримують під вартою 67-річного фермера. Поліція повідомила, що очевидець бачив, як він виїжджав із села Аракапас на своїй машині у той час, коли там почалася пожежа. Чоловік звинувачення заперечує.

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Своєю чергою міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс заявив, що останки чотирьох загиблих людей були знайдені біля села Оду на південному краю гірського масиву. Уряд Єгипту заявив, що це єгиптяни-працівники фермерських господарств.

Також Нуріс описав пожежу як "найбільш руйнівну" пожежу з часу створення Республіки Кіпр у 1960 році.

Президент Нікос Анастасіадес назвав пожежу "безпрецедентною трагедією" і найбільш масштабним таким випадком з 1974 року, коли війна розділила острів за етнічними ознаками після того, як Туреччина окупувала його північну третину.

Ближче до вечора 4 липня уряд повідомив про локалізацію пожежі завдяки "ефективним скиданням води грецькою та ізраїльською авіацією".

За словами речниці уряду, пожежні бригади залишатимуться в стані готовності, щоб запобігти можливому повторному займанню.

Нагадаємо, що кількість лісових пожеж в Канаді, викликаних аномальною спекою, за останню добу зросла зі 136 до 180. В гасінні вогню залучено більше три тисячі осіб, авіація і спецтехніка. У регіон прибудуть 350 солдатів і офіцерів Збройних сил Канади для допомоги в ліквідації пожеж. Площа загоряння перевищує 79 тисяч га. Жителі понад 1,3 тис. будинків будуть евакуювати, понад тисячу осіб може очікувати така ж доля.

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