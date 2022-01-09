На Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу під назвою "Дельтакрон": чим вона небезпечна

З 25 пацієнтів, у яких виявили нову мутацію, 11 були госпіталізовані.
На Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу під назвою "Дельтакрон".
Про це інформує CNN.
Він був ідентифікований у зразках позитивних випадків з однієї кіпрської громади. Його виявила команда професора кафедри біологічних наук Університету Кіпру, доктора Леонтія Кострикіса.
Штами мають генетичний фон мутації "Дельта", але є й ознаки "Омікрону", який відрізняється від інших штамів, оскільки його геном має 30 різних варіантів.
"Є міжнародний інтерес", - сказав вчений.
Він пояснив, що з 25 пацієнтів, у яких виявили нову мутацію, 11 були госпіталізовані. Частота нової мутації була вищою у стаціонарних пацієнтів, ніж у амбулаторних.
"Ходили чутки, що про таку мутацію повідомлялося, але вона не була виявлена в жодній країні", - додав вчений про "Дельтакрон".
За його словами, що рано говорити, чи переважить він "Омікрон" та "Дельту", хоча згідно з його власним аналізом, він вважає, що нова мутація таки може витіснити "Омікрон".
Нагадаємо, що раніше Кіпр ввів жорсткі обмеження для невакцинованих людей: туристам доведеться солідно доплачувати.
Читайте також:
- У Норвегії через пандемію коронавірусу призовникам не вистачає спідньої білизни
- "Продиктоване пандемією коронавірусу": в Україні назвали слово 2021 року
- У Львівській області за свята від коронавірусу "згоріла" ціла родина