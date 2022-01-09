На Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу під назвою "Дельтакрон": чим вона небезпечна

На Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу під назвою "Дельтакрон": чим вона небезпечна

З 25 пацієнтів, у яких виявили нову мутацію, 11 були госпіталізовані.

На Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу під назвою "Дельтакрон".

Про це інформує CNN.

Він був ідентифікований у зразках позитивних випадків з однієї кіпрської громади. Його виявила команда професора кафедри біологічних наук Університету Кіпру, доктора Леонтія Кострикіса.

Штами мають генетичний фон мутації "Дельта", але є й ознаки "Омікрону", який відрізняється від інших штамів, оскільки його геном має 30 різних варіантів.

"Є міжнародний інтерес", - сказав вчений.

NIAID-RML via AP

Він пояснив, що з 25 пацієнтів, у яких виявили нову мутацію, 11 були госпіталізовані. Частота нової мутації була вищою у стаціонарних пацієнтів, ніж у амбулаторних.

"Ходили чутки, що про таку мутацію повідомлялося, але вона не була виявлена ​​в жодній країні", - додав вчений про "Дельтакрон".

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За його словами, що рано говорити, чи переважить він "Омікрон" та "Дельту", хоча згідно з його власним аналізом, він вважає, що нова мутація таки може витіснити "Омікрон".

Нагадаємо, що раніше Кіпр ввів жорсткі обмеження для невакцинованих людей: туристам доведеться солідно доплачувати.

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