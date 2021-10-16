На Кіпрі встановили пам'ятник картоплі - туристи масово їдуть туди, бо він нагадує їм чоловічий статевий орган

На Кіпрі встановили пам'ятник картоплі - туристи масово їдуть туди, бо він нагадує їм чоловічий статевий орган

На спорудження 5-метрового пам'ятника витратили 8 тисяч євро.

Новий пам'ятник прославив крихітне селище на весь Кіпр. 5-метрова картоплина, яку встановили на в'їзді до Ксілофагу, нагадала багатьом чоловічий статевий орган.

Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Ґвалт у соціальних мережах призвів до небувалої навали туристів, яким кортить сфотографуватися з гігантською картоплею.

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Сільський голова гостям радий, але всіх, хто думає про картоплю щось не те, назвав хворобливими збоченцями. Бо ж справді, сорт "Спунта", який масово вирощують у селищі, має саме такий вигляд, як зобразив скульптор.

"Це якісь збоченці тільки можуть так думати про вигляд нашої картоплі. Нам байдуже до чужої хворобливої уяви. Я поважаю всі погляди, але мене не турбує, що вони думають", - сказав голова селища Ксілофагу Джордж Тасо.

Обійшовся пам'ятник місцевому бюджету у 8 тисяч євро.

Новини світу: на Кіпрі встановили 5-метровий пам'ятник картоплині

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