На Кіпрі завершився другий тур президентських виборів: хто став новим лідером країни

За нього проголосували трохи більше половини виборців у другому турі.

У неділю, 12 лютого, на Кіпрі відбувся другий тур президентських виборів. У ньому переміг колишній глава МЗС країни, консерватор Нікос Христодулідіс. Він отримав 51,9% голосів виборців. Явка становила 72,2%.

Про це повідомляє Euronews.

Суперником Христодулідіса був колишній постпред Кіпру при ООН Андреас Маврояніс, якого підтримують ліві сили. Він визнав свою поразку. 49-річний новоспечений президент займатиме найвищу державну посаду протягом наступних п'яти років і стане восьмим президентом Кіпру.

Христодулідіс висувався в президенти в якості незалежного кандидата, заручившись підтримкою центристських і проеллінських Демократичної партії, Руху за соціал-демократію, партії "Демократичний фронт" та руху "Солідарність".

Раніше ми повідомляли, що Кіпр заморозив банківські вкладення росіян на суму105 мільйонів євро, які потрапили під санкції через вторгнення Росії в Україну. Але імена цих громадян РФ у Міністерстві фінансів Кіпру не розкривають.

Також ТСН.uа інформував, що навесні минулого року уряд США просив Кіпр надати Україні радянську техніку зі свого запасу, зокрема танки Т-80У. Кіпр заявив, що згоден на поставки, але натомість вислловив бажання отримати танки Leopard 2.

Кіпр скасував безкоштовні візи для росіян

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