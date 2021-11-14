На кліматичному саміті ООН ухвалили нову угоду і вперше зобов'язали скоротити використання вугілля

Таким чином учаники конференції хочуть призупинити глобальне потепління.

На Кліматичній конференції ООН у шотландському Глазго ухвалили нову угоду. Документ спрямований на зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу до 2030 року та обмеження глобального потепління на 1,5°C, порівняно з доіндустріальним рівнем, інформує "Радіо Свобода".

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Учасники саміту не підтримали поетапну відмову від вугілля, яка була внесена до попередніх проектів переговорів, натомість лише погодилися на "поступове скорочення" використання цього енергоресурсу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав домовленості щодо клімату недостатніми, але визнав, що підсумки конференції – це компроміс, який враховує інтереси і протиріччя країн-учасниць.

Як пише ВВС, у межах угоди країни зобов'язалися зустрітися наступного року, щоб пообіцяти подальше значне скорочення викидів вуглецю, щоб досягти мети у 1,5°C. Поточні обіцянки, якщо вони будуть виконані, повинні обмежити глобальне потепління до 2,4°C.

За словами науковців, якщо глобальна температура підвищиться на понад 1,5°С, то Земля, ймовірно, зазнає серйозних наслідків, таких як вплив сильної спеки на мільйони людей.

До слова, на вугілля щорічно припадає близько 40% викидів CO2, через що цей енергетичний ресурс є центральним елементом зусиль для досягнення цільового показника у 1,5°C.

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