На кого спрямована брехня Путіна про "підтримку" суверенітету всіх держав: відповідь аналітиків

Президент РФ Володимир Путін неправдиво заявив, що Росія підтримує "безумовну рівність" і "суверенітет" усіх держав. Це суперечить офіційній позиції Росії щодо її війни в Україні та її ширшим імперським амбіціям.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що Росія відкидає "неоколоніальні амбіції, подвійні стандарти, а також силовий тиск, диктат і шантаж як засоби досягнення зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних цілей".

Однак, як вказують в ISW, російські чиновники регулярно заперечують суверенітет України та відмовляються ставитися до неї як до рівної.

"Кремль відкидає українську державність і націю шляхом включення України в ідеологічну та географічну концепцію "руського міра", яка включає всіх російськомовних і "носіїв російської історії та культури" як "співвітчизників". Російські офіційні особи регулярно виправдовують повномасштабне вторгнення до України тим, що Росія прагне захистити своїх "співвітчизників" за кордоном, знову відкидаючи суверенітет України", - йдеться у звіті.

Росія також продовжує тривіалізувати суверенітет інших пострадянських країн і створює інформаційні умови для ескалації напруженості в країнах Балтії та Молдові під виглядом захисту своїх "співвітчизників" за кордоном.

Аналітики вважають, що брехливі заяви Путіна про те, що Росія поважає "рівність" і "суверенітет", швидше за все, спрямовані на задобрювання держав, які Кремль хоче втягнути у свою ширшу сферу впливу, так само, як він спочатку мав намір зробити це з Україною перед початковим вторгненням 2014 року.

Раніше очільник Військового комітету альянсу голландський адмірал Роб Бауер заявив, що наближається "епоха воєн". Він закликав країни-члени "зосередитися на ефективності" та "військовій трансформації".

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