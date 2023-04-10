"На коліна. Цілуй землю, твар*ко. Ти - рускій!: у Росії вихователька переплутала садочок із концтабором (відео)

Все це дійство відбувавалося на очах інших дітей.

В одному із садочків Росії вихователька накинулася на хлопчика. Знервована жінка кричала, щоб дитина "цілувала землю, яка його годує". Так вона "привчала" хлопчика любити Росію, бо "він виріс на рускій землі".

Відео поширюють у телеграм-каналах.

"На мене дивися. На коліна встав. Я сказала. На коліна встав. На коліна", - кричить вона і в цей момент пхає хлопчика, що той падає на землю, і продовжує "виховання": "На коліна, паскуда, і землю цілувати. Цілуй землю, яка тебе годує. Цілуй землю, мразь. Ця тварь ненавидить Росію. Ти - рускій. Ти виріс на рускій землі", - продовжує кричати, придушуючи дитину до землі.

Все це дійство відбувавалося на очах інших дітей.

Що стало причиною такої неадекватної поведінки виховательки - невідомо.

Нагадаємо, у дитсадочку в Житомирі стався скандал. Дитина ледь не зламала руку, батьки шукають винних серед вихователів.

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