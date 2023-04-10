Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"На коліна. Цілуй землю, твар*ко. Ти - рускій!: у Росії вихователька переплутала садочок із концтабором (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3851
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"На коліна. Цілуй землю, твар*ко. Ти - рускій!: у Росії вихователька переплутала садочок із концтабором (відео)

Фото: pixabay.com

Все це дійство відбувавалося на очах інших дітей. 

В одному із садочків Росії вихователька накинулася на хлопчика. Знервована жінка кричала, щоб дитина "цілувала землю, яка його годує". Так вона "привчала" хлопчика любити Росію, бо "він виріс на рускій землі".

Відео поширюють у телеграм-каналах.

"На мене дивися. На коліна встав. Я сказала. На коліна встав. На коліна", - кричить вона і в цей момент пхає хлопчика, що той падає на землю, і продовжує "виховання": "На коліна, паскуда, і землю цілувати. Цілуй землю, яка тебе годує. Цілуй землю, мразь. Ця тварь ненавидить Росію. Ти - рускій. Ти виріс на рускій землі", - продовжує кричати, придушуючи дитину до землі. 

Все це дійство відбувавалося на очах інших дітей. 

Що стало причиною такої неадекватної поведінки виховательки - невідомо. 

Нагадаємо, у дитсадочку в Житомирі стався скандал. Дитина ледь не зламала руку, батьки шукають винних серед вихователів.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3851
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація