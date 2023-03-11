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На колишнього міністра напали на вулиці люди в капюшонах: політику зламали ніс

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На колишнього міністра напали на вулиці люди в капюшонах: політику зламали ніс

Колишній міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс / Фото: Associated Press

Грецького ексміністра фінансів довелося госпіталізувати після нападу.

У столиці Греції місті Афіни на виході з ресторану група із 20 осіб скоїла напад на колишнього міністра фінансів, політика лівої опозиції Яніса Варуфакіса. 

Про це повідомляє видання Greek Reporter.

Натовп зібрався біля ресторану у п’ятницю ввечері. Спочатку 61-річного Варуфакіса ображали з вулиці, вигукуючи, що він зрадив інтереси лівих сил і “продався Трійці”, тобто Європейській комісії, Міжнародному валютному фонду і Європейському центральному банку.

Коли політик вийшов за двері, щоб поговорити з тими, хто його звинувачував, на нього напали кілька людей у капюшонах, які повалили його на землю, били ногами та кулаками в обличчя, в результаті чого йому зламали ніс. Після нападу Варуфакіса госпіталізували.

Наступного дня після нападу, 11 березня, у своєму Twitter ексміністр спростував повідомлення про те, що нападники були представниками ультралівих груп.

“Вони не були анархістами, лівими, комуністами чи членами будь-якого руху”, — написав він, назвавши нападників “проплаченими бандитами”.

Професор економіки Варуфакіс потрапив у центр уваги громадськості під час боргової кризи Греції перед Євросоюзом 2015 року, коли він був міністром фінансів. Нині політик є депутатом парламенту, засновником “Руху за демократію в Європі 2025” та лідером власної політичної партії MERA 25. 

Нагадаємо, раніше в Афінах розпочалися протести через масштабну залізничну катастрофу, в якій пасажирський потяг зіткнувся із вантажним.

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Дата публікації
Перегляди
639
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