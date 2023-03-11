На колишнього міністра напали на вулиці люди в капюшонах: політику зламали ніс

У столиці Греції місті Афіни на виході з ресторану група із 20 осіб скоїла напад на колишнього міністра фінансів, політика лівої опозиції Яніса Варуфакіса.

Про це повідомляє видання Greek Reporter.

Натовп зібрався біля ресторану у п’ятницю ввечері. Спочатку 61-річного Варуфакіса ображали з вулиці, вигукуючи, що він зрадив інтереси лівих сил і “продався Трійці”, тобто Європейській комісії, Міжнародному валютному фонду і Європейському центральному банку.

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Коли політик вийшов за двері, щоб поговорити з тими, хто його звинувачував, на нього напали кілька людей у капюшонах, які повалили його на землю, били ногами та кулаками в обличчя, в результаті чого йому зламали ніс. Після нападу Варуфакіса госпіталізували.

Наступного дня після нападу, 11 березня, у своєму Twitter ексміністр спростував повідомлення про те, що нападники були представниками ультралівих груп.

“Вони не були анархістами, лівими, комуністами чи членами будь-якого руху”, — написав він, назвавши нападників “проплаченими бандитами”.

Thank U to our Greek NHS staff for treating me. Thank U all for your solidarity. Let us please stay focused: We are mourning the 57 victims of rail privatisation. We support the spontaneous youth rallies, the greatest hope that Greece can change. See you at the demonstrations 1/2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023

Професор економіки Варуфакіс потрапив у центр уваги громадськості під час боргової кризи Греції перед Євросоюзом 2015 року, коли він був міністром фінансів. Нині політик є депутатом парламенту, засновником “Руху за демократію в Європі 2025” та лідером власної політичної партії MERA 25.

Нагадаємо, раніше в Афінах розпочалися протести через масштабну залізничну катастрофу, в якій пасажирський потяг зіткнувся із вантажним.

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