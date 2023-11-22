На компанію Sony подали позов одночасно 9 мільйонів людей: що сталося і як це можливо

Від імені майже 9 мільйонів людей у Великій Британії подали позов на компанію Sony через занадто високі ціни на ігри.

Компанія Sony може стикнутися з масовим позовом на суму до 7,9 мільярдів доларів США за звинуваченнями у зловживанні своїм панівним становищем.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого року проти Sony Interactive Entertainment (SIE) було подано позов від імені майже 9 мільйонів людей у Великій Британії, які придбали цифрові ігри або додатковий контент через магазин PlayStation Store від Sony.

Зазначається, що компанія зловживала своїм домінуючим становищем, вимагаючи, щоб цифрові ігри та доповнення купувалися і продавалися тільки через PlayStation Store, який стягує 30% комісію з розробників і видавців.

У позові стверджується, що через це клієнти платили за ігри та додатковий контент вищу ціну, ніж вони могли б заплатити. Натомість юристи Sony стверджують, що справа була "хибною від початку до кінця", і заявили, що вона має бути закрита.

Однак апеляційний трибунал дозволив продовжувати розгляд справи. Вирок у цій справі може стати першим кроком до компенсації для споживачів. Sony поки не відповіла на це рішення.

Нагадаємо, rомпанія мільярдера Ілона Маска X, раніше відома як Twitter, подала позов проти Media Matters і її автора Еріка Хананокі через нібито "навмисно неправдивий звіт" про антисемітизм на платформі.

Читайте також: