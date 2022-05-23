"На кону – майбутнє Європи та світу": головні заяви Єрмака у межах економічного форуму в Давосі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак виступив на відкритті Russian War Crimes у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зокрема, під час виступу Єрмак розповів присутнім декілька реальних історій життя українців, які постраждали через російську агресію. Це історії українських дітей.

Текст виступу опублікували на сайті президента України.

Світ повинен знати правду про війну

"У нашому домі, в Україні, – війна. Її принесли орди катів, ґвалтівників та вбивць у російській уніформі. На вигляд вони як люди. Та те, що вони коять на нашій землі, позбавляє їх права називатися людьми. Їхній дім – це оселя зла. Це варто говорити прямо й чітко. Бо саме так кажуть правду. Воєнний злочин віднині – друге ім'я Росії. І зміна назви колись Російського дому в Давосі – це не просто символічно. Це справедливо. Це чесно. Бо на наочних прикладах показує і її світогляд, і її всесвіт", - зазначив Єрмак.

Геноцид українського народу

"Станом на 21 травня є ще 660 історій поранених і вбитих дітей, які ми знаємо. Точну кількість дітей, загиблих і постраждалих унаслідок російського вторгнення, встановити неможливо. Адже в Україні триває війна. Та жодна із цих історій не є історією про супутні жертви конфлікту. Вони всі – про геноцид. Російські солдати вбивають українців, тому що вони – українці. Російська армія руйнує Україну, бо це – Україна. Саме в цьому полягає мета й сенс цього вторгнення", - розповів керівник ОП.

Насильницька депортація українських дітей до РФ

Як повідомив Єрмак, за даними російських джерел, станом на 21 травня держава-терорист депортувала на свою територію більш як 232 тисячі дітей. Понад дві тисячі з них або сироти, або розлучені з батьками.

"Тим часом російський парламент готується до спрощення процедури усиновлення російськими громадянами українських дітей. Це не про гуманізм. Це про шаленство ненависті та знищення під гаслами гуманізму", - наголосив голова Офісу президента.

Давос – місце сили

"Тут уже півстоліття твориться новий світ. Якби мені випала честь скласти гасло Давоського форуму, я б запропонував "Повага. Синергія. Співдружність". Та сьогодні новий світ народжується в Україні. Ми захищаємося від руйнівної й безжальної сили. Від імперії, для якої геноцид і злочини проти людяності – це рутина, а не табу. Але ми боремося не лише за себе. На кону – майбутнє Європи та світу. Заради майбутнього зло має бути зупинене. Непокаране воно завжди повертається", - зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. У своїй промові глава держави говорив про санкції, про ситуацію у країні, про країну-агресорку. До речі, економічний форум вперше за 35 років відбувся без участі представників Росії.

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