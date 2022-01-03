На кордоні Афганістану і Туркменістану відбулися сутички між талібами та військами, є загиблий

Сили Талібану відкрили вогонь у відповідь на напад туркменських прикордонників.
На кордоні Афганістану і Туркменістану в Хамабському районі провінції Джовзджан під час сутичок між силами "Талібану" і туркменськими військами загинув мирний житель, ще один отримав травми.
Про це повідомляє Hasht e Subh.
Виконувач обов’язків голови Департаменту інформації та культури Талібану в провінції Джоузджан Хелал Балхі 3 січня повідомив, що три дні тому туркменські прикордонники вбили одного мирного жителя та побили іншого.
За його словами, сили Талібану зіткнулися з військовою відповіддю туркменських прикордонників, коли вони вийшли на кордон району Хамаб, щоб перевірити ситуацію з безпекою. "Сили Талібану відкрили вогонь у відповідь на напад туркменських прикордонників", - сказав Балхі.
За даними місцевих ЗМІ, деталі інциденту поки невідомі. Однак Балхі заявив, що сили Талібану не постраждали в зіткненні.
Раніше повідомляли, що під час антиалкогольного рейду в столиці Афганістану місті Кабулі таліби, які захопили владу в країні, вилучили у продавців близько 3000 літрів спиртного та вилили його до каналу.
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