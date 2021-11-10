На кордоні Білорусі багато мігрантів: в Польщі вважають, що за діями Лукашенка стоїть Москва

На кордоні Білорусі багато мігрантів: в Польщі вважають, що за діями Лукашенка стоїть Москва

Міграційну кризу обговорять в Європарламенті.

На межі Білорусі з європейськими державами, накопичуються мігранти: зафіксовано 599 спроб прорвати польський кордон та 281 спробу потрапити до Литви.

Про це розповіли 10 листопада у ТСН.12:00.

Напередодні білоруські прикордонники оприлюднили відео, де роздають курдам пляшки з водою. На іншому відео, білоруси в формі б'ють мігрантів, аби ті не засиджувалися на місці і швидше намагалися потрапити по інший бік кордону.

Міграційну кризу вже сьогодні обговорять на дебатах в Європарламенті. ЄС погрожує новими санкціями режиму Олександра Лукашенка. Раніше у Брюсселі заявили, що Мінськ використовує своїх дипломатів, аби вмовляти мігрантів вирушати до Європи через Білорусь.

Новини світу: нелегальні мігранти 599 разів намагалися прорвати польський кордон і 281 - литовський

Своєю чергою, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що за діями білоруської влади стоїть Москва: "Лукашенко - це виконавець, але його керівник перебуває у Москві. Цим керівником є президент Путін, який демонструє свою рішучість реалізувати сценарій відновлення російської імперії".

Як повідомлялося, уже наступного тижня Європейський Союз може ухвалити запровадження нових санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусі, які будуть спрямовані проти близько 30 фізичних та юридичних осіб. 10 листопада 27 послів ЄС повинні офіційно погодитися з тим, що збільшення кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею є “гібридною війною”, що може слугувати юридичною основою для запровадження санкцій.

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