На кордоні Канади і США горить вантажне судно, яке перевозить небезпечні речовини (відео)

На кордоні Канади і США горить вантажне судно, яке перевозить небезпечні речовини (відео)

Перед пожежею з судна впали в море близько 40 контейнерів з вантажем.

Поблизу кордону між Канадою і США спалахнула пожежа на контейнеровозі Zim Kingston.

Про це повідомив телеканал Global News і пише Reuters.

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За його даними телеканалу, кілька днів тому через негоду з борту судна, яке йде під мальтійським прапором, впали в море близько 40 контейнерів. Наразі Zim Kingston перебуває на якорі в протоці Хуан-де-Фука між містом Порт-Анджелес (штат Вашингтон) і портом Вікторія (провінція Британська Колумбія).

За даними Берегової охорони Канади, пожежа пов'язана з двома контейнерами, в яких перебувають небезпечні речовини.

Згодом, як інформує телеканал, берегова охорона повідомила, що загорілися десять контейнерів, два з яких містили понад 52 тис. кг амілксантату калію - небезпечної речовини, яка використовується в гірничодобувній промисловості.

Журналіст телеканалу CityNews Джон Акерман повідомив в Twitter, що після загоряння з борта судна евакуювали 10 членів екіпажу.

Водночас, за даними Reuters, 16 членів екіпажу евакуювали, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. Наразі горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися.

Берегова охорона США в Twitter повідомила, що разом з канадськими колегами стежить за судном і контейнерами, які перебувають на ньому.

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