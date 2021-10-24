На кордоні Канади і США горить вантажне судно, яке перевозить небезпечні речовини (відео)

Перед пожежею з судна впали в море близько 40 контейнерів з вантажем.
Поблизу кордону між Канадою і США спалахнула пожежа на контейнеровозі Zim Kingston.
Про це повідомив телеканал Global News і пише Reuters.
За його даними телеканалу, кілька днів тому через негоду з борту судна, яке йде під мальтійським прапором, впали в море близько 40 контейнерів. Наразі Zim Kingston перебуває на якорі в протоці Хуан-де-Фука між містом Порт-Анджелес (штат Вашингтон) і портом Вікторія (провінція Британська Колумбія).
За даними Берегової охорони Канади, пожежа пов'язана з двома контейнерами, в яких перебувають небезпечні речовини.
Згодом, як інформує телеканал, берегова охорона повідомила, що загорілися десять контейнерів, два з яких містили понад 52 тис. кг амілксантату калію - небезпечної речовини, яка використовується в гірничодобувній промисловості.
Журналіст телеканалу CityNews Джон Акерман повідомив в Twitter, що після загоряння з борта судна евакуювали 10 членів екіпажу.
Водночас, за даними Reuters, 16 членів екіпажу евакуювали, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. Наразі горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися.
Берегова охорона США в Twitter повідомила, що разом з канадськими колегами стежить за судном і контейнерами, які перебувають на ньому.
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