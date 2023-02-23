На кордоні Китаю та Таджикистану стався потужний землетрус: де ще відчули поштовхи

Про постраждалих і руйнування поки що інформації не надходило.

Вночі 23 лютого на кордоні Таджикистану з Китаєм стався землетрус.

Його магнітуда, за даними китайського сейсмологічного центру, становила 7,2 бала. Європейський середземноморський сейсмологічний центр спершу оцінив його в 7,1 бала, проте згодом знизив показник до 6,8.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу перебував на глибині 20 км приблизно за 82 кілометри від кордону з Китаєм: за 66 км від таджикського селища Мургаб та за 272 км від другого за чисельністю населення міста Ош у Киргизстані.

Поштовхи силою два-три бали відчувалися і в Алма-Аті. Повідомлень про руйнування та постраждалих серед населення наразі немає.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6 бала. Загинуло щонаменше 40,6 тисяч людей у Туреччині та ще понад 5,8 тисяч у Сирії.

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