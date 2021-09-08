На кордоні Литви і Білорусі силовики виштовхують мігрантів із застосуванням спецтехніки і щитів

На кордоні Литви і Білорусі силовики виштовхують мігрантів із застосуванням спецтехніки і щитів

Абрамавічюс заявив, що закриття кордону з Білоруссю призвело до скорочення кількості нелегальних мігрантів.

На кордоні непізнані силовики виштовхують мігрантів у Литву, із застосуванням спецтехніки і щитів. Щораз більший тиск із білоруської сторони викликає стурбованість.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, коментуючи ситуацію на кордоні, повідомляє LRT.

За його словами, закриття кордону з Білоруссю призвело до скорочення кількості нелегальних мігрантів, зазначивши, що це питання давно обговорюється та узгоджується зі структурами ЄС.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Одне з головних завдань держави — охорона державного кордону — виконується попри певні інсинуації", — сказав Абрамавічюс.

Нагадаємо:

Литва заявила: за жодних обставин більше не прийматиме мігрантів, бо у країни більше немає на них ресурсів, прикордонні застави переповнені.

бо у країни більше немає на них ресурсів, прикордонні застави переповнені. Режим Лукашенка використовує біженців , аби тиснути на Євросоюз у відповідь на санкції.

, аби тиснути на Євросоюз у відповідь на санкції. Литовці заявили, що від 3 серпня розвертатимуть усіх, кого побачать - назад до Білорусі. Якщо треба, прикордонникам дозволено скористатися силою.

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