На кордоні Литви і Білорусі силовики виштовхують мігрантів із застосуванням спецтехніки і щитів

Абрамавічюс заявив, що закриття кордону з Білоруссю призвело до скорочення кількості нелегальних мігрантів.
На кордоні непізнані силовики виштовхують мігрантів у Литву, із застосуванням спецтехніки і щитів. Щораз більший тиск із білоруської сторони викликає стурбованість.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, коментуючи ситуацію на кордоні, повідомляє LRT.
За його словами, закриття кордону з Білоруссю призвело до скорочення кількості нелегальних мігрантів, зазначивши, що це питання давно обговорюється та узгоджується зі структурами ЄС.
"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Одне з головних завдань держави — охорона державного кордону — виконується попри певні інсинуації", — сказав Абрамавічюс.
Нагадаємо:
- Литва заявила: за жодних обставин більше не прийматиме мігрантів, бо у країни більше немає на них ресурсів, прикордонні застави переповнені.
- Режим Лукашенка використовує біженців, аби тиснути на Євросоюз у відповідь на санкції.
- Литовці заявили, що від 3 серпня розвертатимуть усіх, кого побачать - назад до Білорусі. Якщо треба, прикордонникам дозволено скористатися силою.