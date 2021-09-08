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На кордоні Литви і Білорусі силовики виштовхують мігрантів із застосуванням спецтехніки і щитів

На кордоні Литви і Білорусі силовики виштовхують мігрантів із застосуванням спецтехніки і щитів

Associated Press

Абрамавічюс заявив, що закриття кордону з Білоруссю призвело до скорочення кількості нелегальних мігрантів.

На кордоні непізнані силовики виштовхують мігрантів у Литву, із застосуванням спецтехніки і щитів. Щораз більший тиск із білоруської сторони викликає стурбованість.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, коментуючи ситуацію на кордоні, повідомляє LRT.

За його словами, закриття кордону з Білоруссю призвело до скорочення кількості нелегальних мігрантів, зазначивши, що це питання давно обговорюється та узгоджується зі структурами ЄС.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Одне з головних завдань держави — охорона державного кордону — виконується попри певні інсинуації", — сказав Абрамавічюс.

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