На кордоні Польщі та Білорусі складна ситуація: мігранти напали на патруль

Протягом минулої доби польські прикордонники зафіксували майже 180 спроб перетнути кордон з боку Білорусі. Мігранти напали на прикордонний патруль.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані польської прикордонної служби.

Зазначається, мігранти кидали каміння у польських патрулів. Окрім того, було пошкоджено прикордонний автомобіль. Кордон з Білоруссю нелегально перетнули 11 осіб. Наразі тривають їхні пошуки.

Тиск на кордоні з Білоруссю зростає вже кілька днів поспіль. Польські прикордонники фіксують все більше спроб перетнути кордон з їхньою країною. У відомстві кажуть, що одну особу було затримано за пособництво.

Минулими вихідними Прикордонна служба зафіксувала ще кілька спроб нелегального в'їзду до Польщі.

"14-16 березня на кордоні з Білоруссю було зафіксовано майже 280 спроб нелегального в'їзду до Польщі, майже всі вони були припинені. Дві особи були затримані за пособництво та співучасть. П'ятьом особам було надано допомогу" – розповіли прикордонники.

Як повідомлялося, польські прикордонники затримали українця, який намагався вивезти крокодила. Це був вид, що охороняється, карликовий крокодил.

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