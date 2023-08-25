На кордоні Росії з Грузією "застрягли" українці: що відомо

Йдеться про людей, які були в окупації.

Україна працює над поверненням 6-х своїх громадян, які "застрягли" на російсько-грузинському кордоні. Раніше окупанти вивезли їх до РФ.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі МЗС.

"МЗС разом із компетентними органами України займається справою шістьох українців, які нині знаходяться на російсько-грузинському кордоні", – повідомили виданню.

Відомо, що українців ворог спершу ув'язнив на окупованих територіях, а згодом – депортував до РФ з метою відбуття ними покарання. Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб та юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, опрацьовується питання їхнього повернення до України", – додали в пресслужбі.

Раніше зазначалося, що окупанти повертають людей, яких вивезли з тимчасово окупованих територій. Це потрібно ворогу для того, щоб використовувати мешканців як "живий щит".

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