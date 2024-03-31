На кордоні Сербії затримали українця з великою сумою грошей – подробиці

У Сербії на пункті пропуску Батровці затримали громадянина України – у нього виявили приховану готівку в євро.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії.

Авто з українцем зупинили під час в’їзду до Сербії. Правоохоронці виявили в його автомобілі Chevrolet понад 265 тисяч євро готівкою. Гроші були заховані у перегородці багажника.

"Співробітники МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у співпраці з Управлінням прикордонної поліції та за наказом Спецвідділу з попередження корупції Вищої прокуратури у м. Нові-Сад затримали громадянина України С.В. 1976 року народження у зв’язку з наявністю підстав для підозр щодо скоєння кримінального правопорушення з відмивання коштів", – йдеться у повідомленні МВС.

Чоловіка затримали на 48 годин, після чого його буде доставлено до прокуратури з заявою про кримінальне провадження.

Нагадаємо, Чехія висилає громадянина України – називає себе росіянином та поширює пропаганду Кремля (фото).

Читайте також провідні новини дня: