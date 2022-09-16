На кордоні Таджикистану та Киргизстану знову лунають постріли та вибухи

Вдосвіта 16 серпня зі сторони Таджикистану відбувся обстріл киргизької прикордонної застави.

Про це повідомляє “Интерфакс” з посиланням на прикордонну службу Держкомітету національної безпеки Киргизстану.

"О 06:00 (03:00 за київським часом) таджицька сторона розпочала обстріл прикордонних нарядів Прикордонної служби Киргизстану та позицій киргизької сторони в місцевостях Екі-Таш, Чир-Добо і Кум-Мазар та Орто-Боз зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Через півгодини таджицька сторона розпочала мінометний обстріл на ділянці відповідальності прикордонної застави "Кок-Таш" Баткенського прикордонного загону.

Підрозділи прикордонної служби ДКНБ Киргизстану, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу у посиленому режимі.

Обстановка на киргизько-таджицькому кордоні характеризується як напружена.

Раніше за підсумками киргизько-таджицьких переговорів було досягнуто домовленості про відведення військ на постійне місце дислокації, встановлення пунктів спільного управління. Контролювати ситуацію призначено відповідальних керівників правоохоронних органів двох країн.

Нагадаємо, вранці 14 вересня на кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася перестрілка з використанням мінометів. Внаслідок інциденту двоє військових Киргизстану зазнали поранень.

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