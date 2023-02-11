На кордоні Туреччини з Вірменією вперше за 35 років відкрили пункт пропуску для доправлення гумдопомоги

Спеціальний представник Туреччини з обговорення кроків для нормалізації відносин із Вірменією Сердар Кіліч подякував керівництву зовнішньополітичного відомства Вірменії за допомогу.

На турецько-вірменському кордоні вперше за 35 років відкрили пункт пропуску для доправлення гуманітарної допомоги з Вірменії людям, постраждалим від потужних землетрусів на півдні Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

П’ять вантажівок із гуманітарною допомогою з Вірменії перетнули кордон через пункт пропуску Алікан у провінції Ігдір на сході Туреччини. Відео вірменських вантажівок із гуманітарною допомогою, які перетинають міст у напрямку Туреччини, оприлюднив заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваган Костанян.

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Спеціальний представник Туреччини з обговорення кроків для нормалізації відносин із Вірменією Сердар Кіліч подякував керівництву зовнішньополітичного відомства Вірменії за допомогу.

Аліканський прикордонний пункт пропуску попереднього разу використовувався в 1988 році, коли у Вірменії стався сильний землетрус, і Туреччина надсилала до постраждалих районів допомогу.

Торік Туреччина й Вірменія домовились якомога швидше відкрити сухопутний кордон для громадян третіх держав, які відвідують обидві країни. У межах цих зусиль від лютого 2022 року сторони відновили комерційні рейси, які до того перебували під забороною впродовж двох років.

Зазначимо, кордон між двома сусідніми країнами закритий із 1993 року через конфлікти з низки питань, включаючи окупацію Вірменією Нагірного Карабаху та події 1915 року, за часів Османської імперії.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилося до 24 218 людей.

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