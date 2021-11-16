На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови Путіна з вірменським прем'єром

На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови Путіна з вірменським прем'єром

Телефонний дзвінок у Кремль ініціювала вірменська сторона.

У Міністерстві оборони Вірменії заявили про припинення бойових дій на кордоні з Азербайджаном, які тривали упродовж вівторка, 16 листопада.

У повідомленні пресслужби оборонного відомства йдеться, що припинення вогню було досягнуто завдяки втручанню Росії.

"За домовленістю, досягнутою за посередництвом російської сторони вогонь припинено о 18:30 на східному кордоні Вірменії, ситуація відносно стабілізувалася”, - сказано в тексті опублікованої заяви.

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Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив сусідню державу у прямій агресії і зауважив, що сподівається на допомогу у врегулюванні конфлікту від Кремля. Після цього з його ініціативи відбулася телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.

На сайті Кремля повідомили, що під час розмови обговорювалося загострення конфлікту на кордоні Вірменії та Азербайджану. “Досягнуто домовленості продовжити контакти з цього приводу”, - повідомили у пресслужбі президента Росії.

У Міністерстві оборони Азербайджану про досягнуте перемир’я не повідомляється.

Як відомо раніше міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

“У ході телефонної розмови генерал-полковник З.Гасанов зазначив, що провокації, скоєні Вірменією на державному кордоні двох країн, були рішуче припинені”, - йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Нагадаємо, 16 листопада між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Країни звинувачують одна одну у провокаціях.

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