На кордоні з Білоруссю польська поліція затримала пропагандистів Russia Today

Співробітники телеканалу RT перебували в зоні дії надзвичайного стану без необхідних дозволів.

У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали двох співробітників французької редакції російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

Про це інформує Gazeta.pl.

Інцидент трапився біля прикордонного населеного пункту Уснаж Гурни. Пропагандисти перебували в зоні дії надзвичайного стану без необхідних дозволів. Під час прямого ефіру журналіст RT нібито сказав, що до нього наближається поліція і, ймовірно, йому доведеться припинити трансляцію. Тоді керівник програми зі студії заявив, що "польська влада не хоче, аби преса була свідком того, що відбувається на кордоні".

Згодом один із затриманих журналістів Давид Халіфа розповів, що їх було оштрафовано і вивезено за межі зони надзвичайного стану.

"RT (раніше — Russia Today) — англомовний телеканал, що фінансується з бюджету Російської Федерації . Він відомий своєю дезінформаційною діяльністю та тиражуванням кремлівської пропаганди. Має філії у всьому світі, зокрема і Франції", — нагадали польські журналісти.

У польському виданні визнають, що згідно з положенням про надзвичайний стан, журналісти не можуть перебувати на території, яка охоплює частину Підляського та Люблінського воєводств. Тому ЗМІ не можуть виконувати свою роль: спостерігати за тим, що відбувається, і повідомляти про це громадськості. Журналісти спираються на інформацію, надану прикордонниками та іншими представниками державної адміністрації, яку не можуть перевірити.

Зазначимо, що від 2 вересня у прикордонних з Білоруссю районах Польщі діє надзвичайний стан.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.

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