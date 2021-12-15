На кордоні з Білоруссю польські служби врятували мігрантів, які ледь на загинули

Мігрантів знайшли за допомогою дронів.

У вівторок, 14 грудня, четверо мігрантів, які незаконно перетнули кордон Польщі, ледь не загинули, застрягши у болоті. Їх побачили польські служби, які провели рятувальну операцію.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

За їхньою інформацією, мігрантів із Сирії, яких знайшли за допомогою дронів, служби побачили на польсько-білоруському кордоні поблизу міста Міхалово. До рятувальної операції було залучено військовослужбовців.

"Через низькі температури і замерзання рятувальна операція стала боротьбою за їхнє життя. Мігранти замерзли, але в стабільному стані. Рятувальники разом із пожежниками надавали долікарську допомогу", - йдеться у повідомленні.

Wczoraj #funkcjonariuszeSG z placówek w Michałowie i Narewce wspólnie z @KGPSP prowadzili przez kilka godzin akcję ratowniczą.Czworo nielegalnych imigrantów ob.Syrii i Iraku utknęło na bagnach. Udało się ich odnaleźć dzięki użyciu drona #WP

Dwie osoby przewieziono do szpitala. pic.twitter.com/N2Pbd3FYNe — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 15, 2021

Як зазначає РАР, двох постраждалих біженців - чоловіка та жінку - госпіталізували до лікарні. Наразі їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Іншим двом чоловікам допомога медиків не знадобилася.

Як повідомляли раніше, на кордоні з Білоруссю польські прикордонники зафіксували черговий акт агресії мігрантами проти них. Біженці кидали каміння у польський патрульний автомобіль, а білоруські прикордонники сліпили лазером.

Польські прикордонники врятували чотирьох мігрантів з близького сходу, що потрапили в болото

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