На кордоні з Грузією у Верхньому Ларсі встановлять пункт військкомату

Російські засоби масової інформації повідомляють, що у Кремлі планують мобілізувати на війну жителів Південної Осетії.

Багато чоловіків, зокрема і осетинів, намагаються виїхати до Грузії, аби уникнути мобілізації. Втім, влада вигадала, як з цим боротися.

Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Північної Осетії повідомляють ЗМП.

Зазначається, що найближчим часом на кордоні з Грузією буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату. Його планують відкрити на прикордонному пункті "Верхній Ларс".

Слід зауважити, що станом на 26 вересня черга на КПП "Верхній Ларс" досягла понад 25 км і майже дійшла до Владикавказу.

До слова, біля кордону помтили БТР з російськими військовими. Представники прикордонного управління ФСБ у Республіці Північна Осетія – Аланія заявили, мовляв, військова техніка та солдати потрібні на КПП для того, щоб контролювати резервістів, які бажають залишити РФ і ухилитися від мобілізації на війну.

У перші дні кордон було заборонено переходити пішки. Люди шукали вільні місця у чужих машинах. За це пропонували кількадесят тисяч рублів. 26 вересня влада Грузії відкрила у Верхньому Ларсі можливість і для пішого перетину кордону.

Нагадаємо, в сі митні пости Грузії були переведені на особливий режим роботи, на грузинському КПП "Верхній Ларс" з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які розгортають блокпост.

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