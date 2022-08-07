На кордоні з Косово затримали російську пропагандистку: її підозрюють у шпигунстві

Росіянку Дар’ю Асламову, яка працює в пропагандистському ЗМІ "Комсомольська правда", арештували на прикордонному переході на півночі Косова, де нещодавно відбулися заворушення.

У суботу, 6 серпня, міністр внутрішніх справ частково визнаного Косова Джеляль Швечла повідомив про затримання на кордоні росіянки Дар'ї Асламової за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Міністр зазначив, що “багато країн довели, що вона [Дар'я Асламова] займалася шпигунством на користь російської військової розвідки та діяла під виглядом журналіста”, тому в деяких країнах їй заборонено в’їзд.

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“Вона також брала участь у бойових діях в Україні, проводячи пропаганду про російське вторгнення в Україну”, – додав Швечла.

За його словами, спроба Асламової проникнути до Косова збігається в часі із заворушеннями на півночі країни і доводить російський слід та пропаганду, спрямовані на дестабілізацію в Косові.

Свій допис у Facebook Швечла супроводив кількома фото Асламової — зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та з президентом Сирії Башаром Асадом.

Як відомо, Росія є головним союзником Сербії. Москва так само, як Белград, виступає проти незалежності Косова.

Дар’я Асламова називає себе "спецкором відділу міжнародної політики" пропагандистського російського ЗМІ "Комсомольська правда".

Нагадаємо, 31 липня на півночі частково визнаного Косова місцеві серби, які тут становлять більшість населення, почали зводити барикади. Так вони протестували проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток. Проте цей конфлікт загрожує перерости у серйозну війну.

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