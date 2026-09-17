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На кордоні з Молдовою зупинили роботу КПП «Паланка»: у чому причина і куди їхати замість нього
Мандрівникам рекомендують обирати альтернативний маршрут через «Тудору».
Роботу пункту пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинили через технічну несправність у мережі зв’язку.
Про це повідомила Митна служба Республіки Молдова.
Через збій немає доступу до Інтернету та інформаційних систем, які використовують органи прикордонного контролю. У митній службі уточнили, що несправність виникла за межами території пункту пропуску.
На місці вже працює технічна бригада оператора зв’язку, яка намагається усунути проблему.
«Несправність сталася поза межами пункту пропуску і технічна команда відповідального оператора вживає необхідних заходів для її усунення», — йдеться у повідомленні.
До відновлення роботи «Паланки» мандрівникам рекомендують перетинати кордон через пункт пропуску «Тудора».
Про поновлення роботи КПП митна служба обіцяє повідомити додатково.
Нагадаємо, днями стало відомо, що на кордоні з Польщею закривають один із пунктів пропуску. Йдеться про пропуск автобусів через «Шегині».
Раніше повідомлялося, що відтепер податкова бачитиме кожен перетин кордону.