На кордоні з Молдовою не працюють деякі пункти пропуску: що сталося

На кордоні з Молдовою не працюють п’ять пунктів пропуску через відсутність світла.

Про це повідомила прикордонної служби Молдови.

Там уточнили, що через відсутність електроенергії на українській стороні не працюють такі пункти пропуску:

Вулканешти - Виноградівка,

Мирне - Табаки,

Чадир-Лунга - Нові Траяни,

Саїца - Лісне,

Унгурь - Бронниця.

Прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.

Загалом зафіксовано 10 620 перетинів кордону громадянами України, з них 5 343 – у напрямку в’їзду до Молдови. Водночас 1344 - перетини кордону неповнолітніми українцями.

В українській ДПСУ наразі інформацію не коментували, але уточнили, що з України минулої доби, 3 грудня, виїхало 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України повернулося 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – наші співгромадяни. Оформлено 91 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, аналогічна ситуація на українсько-молдовському кордоні виникла 28 листопада. Тоді призупиняли роботу шість пунктів пропуску через відсутність електроенергії та технічні збої в митних базах даних України.

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