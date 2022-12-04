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На кордоні з Молдовою не працюють деякі пункти пропуску: що сталося

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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На кордоні з Молдовою не працюють деякі пункти пропуску: що сталося

Ілюстрація / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Людям радять завчасно планувати маршрути.

На кордоні з Молдовою не працюють п’ять пунктів пропуску через відсутність світла.

Про це повідомила прикордонної служби Молдови.

Там уточнили, що через відсутність електроенергії на українській стороні не працюють такі пункти пропуску:

  • Вулканешти - Виноградівка,
  • Мирне - Табаки,
  • Чадир-Лунга - Нові Траяни,
  • Саїца - Лісне,
  • Унгурь - Бронниця.

Прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.

Загалом зафіксовано 10 620 перетинів кордону громадянами України, з них 5 343 – у напрямку в’їзду до Молдови. Водночас 1344 - перетини кордону неповнолітніми українцями.

В українській ДПСУ наразі інформацію не коментували, але уточнили, що з України минулої доби, 3 грудня, виїхало 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України повернулося 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – наші співгромадяни. Оформлено 91 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, аналогічна ситуація на українсько-молдовському кордоні виникла 28 листопада. Тоді призупиняли роботу шість пунктів пропуску через відсутність електроенергії та технічні збої в митних базах даних України.  

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Дата публікації
Перегляди
363
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