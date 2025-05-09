На кордоні з РФ повісили плакат, на якому Путін зображений з обличчям Гітлера

Плакат, вивішений вночі на 9 травня на стіні Нарвського замку. / © Blackbook Magazine

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В Естонії Нарвський музей розмістив на 9 травня великий плакат, що ставить знак рівності між президентом РФ Володимиром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Плакат вивішений на стіні замку Нарвського, зверненої у бік Росії, пише ERR.

«Це наш меседж, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну та військові злочини. Сьогодні в день Європи ми відзначаємо мир та свободу. Із завершенням Другої світової війни саме мир та свобода, повага до суверенітету, принципи солідарності стали базовими цінностями Європейського співтовариства. Разом з тим, поряд із нами четвертий рік триває повномасштабна війна, яку розв’язав Путін. Ми називаємо диктатора диктатором, військові злочини — військовими злочини», — заявила директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова у коментарі для RUS.ERR про причини, з яких було вивішено цей плакат.

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Гітлер залишався одним із головних символом зла в ідеології як Радянського Союзу, так і сучасної Росії.

9 травня у Росії відзначають річницю перемоги СРСР у війні з нацистською Німеччиною. Святкування супроводжуються традиційними пропагандистськими заходами, такими як військові паради, концерти ттощо.

Як і попередні роки, на російській стороні річки Нарва встановлено великі екрани, звернені до Естонії, на яких транслюватимуться ці заходи.

Після початку вторгнення Росії в Україну протягом двох років Нарвський музей вивішував на 9 травня плакат із написом «Putin war criminal» («Путін — військовий злочинець»).

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Раніше повідомлялося, що Естонія виділила грошову допомогу українцям.